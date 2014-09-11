Около аэропорта "Донецк" боевики обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщае пресс-центр АТО на своей старнице в соцсети.

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"В общем сохраняется режим прекращения огня. Однако отмечены отдельные случаи его нарушения со стороны террористов. Так, сегодня были зафиксированы обстрелы позиций наших войск неподалеку населенных пунктов Тоненький, Староласпа, Центральный, Углегорск, Попасная, Первого мая, Ленинское. С применением артиллерии были обстреляны позиции вооруженных сил Украины неподалеку аэродрома "Донецк"",- говорится в сообщении.