Семенченко таки идет на выборы вместе с партией Садового
00:06, 12 сентября 2014Политика
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Командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что примет участие в выборах в Верховную Раду вместе с партией "Объединение "Самопоміч".
Семенченко таки идет на выборы вместе с партией Садового / Facebook
Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.
"В последнее время было осознано и заявлено много целей и задач. Для их реализации решил идти на выборы вместе с Политической партией "Объединение "Самопоміч", - отметил Семенченко.
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Как известно, руководителем партии "Самопоміч" является мэр Львова Андрей Садовой.
9 сентября Семенченко заявлял, что не пойдет на выборы в списке этой политической силы.
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