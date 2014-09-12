Семенченко таки идет на выборы вместе с партией Садового

00:06, 12 сентября 2014
Политика
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Командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что примет участие в выборах в Верховную Раду вместе с партией "Объединение "Самопоміч".

Семенченко таки идет на выборы вместе с партией Садового / Facebook

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"В последнее время было осознано и заявлено много целей и задач. Для их реализации решил идти на выборы вместе с Политической партией "Объединение "Самопоміч", - отметил Семенченко.

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Как известно, руководителем партии "Самопоміч" является мэр Львова Андрей Садовой.

9 сентября Семенченко заявлял, что не пойдет на выборы в списке этой политической силы.

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