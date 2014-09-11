"Укрнафта" просит ГПУ привлечь к ответственности руководство Минэнергоугля

Об этом сказано в заявлении компании, подписанном заместителем председателя правления Владимиром Пустоваровым.

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"Руководство Минэнергоугля совершило действия, имеющие все признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 364, 366 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением и служебный подлог", - сказано в заявлении компании.

В заявлении сказано, что в поданном 11 сентября обращении в Генеральную прокуратуру "Укрнафта" сообщила о настойчивой попытке Миниэнергоугля провести биржевые аукционы по продаже энергоресурсов на Украинской универсальной бирже вопреки запрету Окружного административного суда Киева.

В сообщении компании также сказано, что подобные противоправные действия руководства Минэнергоугля будут иметь негативные последствия для хозяйственной деятельности компании, в связи с чем компания оставляет за собой право защищать свои законные интересы в рамках правого поля Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее компания "Укрнафта" обвинила министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана в лоббизме интересов отдельных бизнес-структур, в частности, "Украинской универсальной биржи".

Минэнергоугля 20 июня 2014 года издало приказ, согласно которому аукционы по продаже энергоресурсов отечественной добычи должны проходить на площадке "Украинской универсальной биржи", которая, по мнению министерства, стала победителем соответствующего конкурса.

До этого в течении многих лет торги по продаже нефти и газоконденсата проходили на площадке "Украинской межбанковской валютной бирже".

В связи с этим УМВБ подала иск в суд о признании противоправным приказа Минэнергоугля и его отмене. Окружной административный суд Киева своим определением от 22 июля приостановил действие соответствующего приказа.

В этой связи "Укрнафта" предложила Минэнергоугля и аукционному комитету до окончания судебного спора проводить аукционы на других биржах, но это предложение не было поддержано министерством.

По мнению "Укрнафты", новые подходы должностных лиц Минэнергоугля по организации и проведению биржевых аукционов по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа не соответствуют действующему законодательству и не способствуют добросовестной конкуренции, открытости, прозрачности, и недискриминации участников.