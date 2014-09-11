Новый парламент должен немедленно внести изменения в Конституцию - эксперт

Об этом сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1» сказал эксперт по международной политике, исполнительный директор Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.Читайте такжеПорошенко представил в ВР законопроект о внесении изменений в Конституцию

«Пересмотр и внесение изменений в Конституцию - это задача №1 для нового парламента или Конституционной ассамблеи», - сказал Филипчук, заметив, что без этого «мы имеем шанс получения новых кризисов».