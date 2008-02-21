Тимошенко назвала Медведева будущим Президентом России

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что сможет провести встречу с кандидатом в Президенты России, действующим первым вице-премьер-министром правительства России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ после завершения президентской избирательной кампании в России.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение премьер высказала сегодня журналистам после возвращения в Киев из Москвы, где она находилась с рабочим визитом.

«Что касается Д.МЕДВЕДЕВА, будущий Президент России, он сейчас находится в завершающем предвыборном туре. Думаю, после завершения выборов мы сможем с ним встретиться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в ходе своего рабочего визита в Москву 20-21 февраля провела встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ, председателем правления Сбербанка России Германом ГРЕФОМ, председателем правления российского ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Программа визита Ю.ТИМОШЕНКО в Москву не предусматривала встречи с кандидатом в Президенты России Д.МЕДВЕДЕВЫМ.