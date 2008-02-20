Лавринович один будет отдуваться за ПР в Национальном конституционном совете

В соответствии с решением Партии регионов, участие в роботе Национального конституционного совета на данном этапе ограничится лишь одним представителем – Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ. Об этом сообщил сам народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов А.ЛАВРИНОВИЧ в комментарии, переданном УНИАН.

Он подчеркнул, что другие члены Национального конституционного совета от оппозиционной партии, определенные указом Президента Украины, до момента принятия решения рабочей группой относительно концепции изменений и способа их внесения в Конституцию не будут принимать участия в работе ни одной из комиссий.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля с.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил персональный состав Национального конституционного совета (НКР) в количестве 97 лиц.

Согласно Указу, председателем Национального конституционного совета является Президент Украины В.ЮЩЕНКО. Секретарь Национального конституционного совета - заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.

От Партии регионов в состав НКР “по согласию” включены, в частности, председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО, народные депутаты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, Николай АЗАРОВ, Дмитрий ТАБАЧНИК, А.ЛАВРИНОВИЧ, Елена ЛУКАШ, Сергей КИВАЛОВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Сергей ГОЛОВАТЫЙ и др.