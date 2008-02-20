У Черновецкого увидели, как на фоне политической импотенции рождаются утки

Председатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис КОМАРНИЦКИЙ назвал бессмысленными и абсурдными обвинения в свой адрес о якобы нападении на гражданина Ивана ГРАНЦЕВА с целью завладения некими документами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

«Мы становимся свидетелями того, что успешная и конструктивная работа фракции Блока Леонида Черновецкого на благо Киева и киевлян не дает покоя противоположному лагерю, который кроме басен и сказок не может ничего реального сделать. И на фоне их политической импотенции - начинается правовой беспредел и рождаются информационные утки», - заявил Д.КОМАРНИЦКИЙ.

Как отметил депутат, в появившейся информации о его роли в данном деле все перевернуто с ног на голову.

«С гражданином ГРАНЦЕВЫМ я сталкивался как юрист. Тогда я представлял интересы АОЗТ «Книга», по заявлению которого прокуратурой было возбуждено уголовное дело именно против ГРАНЦЕВА и его подельников. И это дело не закрыто до сих пор. И уже тогда этот человек нарушал закон, и всячески пытался не дать этому делу ход. Причиной же нынешнего демарша я вижу только беспринципность и ложь оппонентов, которые, маскируясь под борцов за правду, готовы использовать любые методы политической провокации», - отметил депутат Киевсовета.

Д.КОМАРНИЦКИЙ посоветовал тем, кто распространяет эту ложь, «активней участвовать в работе комиссий Киевсовета, а не носиться с надуманными сенсациями».

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что 18 февраля ведомство возбудило уголовное дело по факту разбойного нападения двух депутатов Киевсовета на гражданина Г.

Материалы дела переданы для дальнейших процессуальных действий в прокуратуру Киева.

В то же время, в интервью одному из СМИ член фракции БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК сообщил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения на гражданина Ивана ГРАНЦЕВА, в котором принимали участие зять мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеслав СУПРУНЕНКО и лидер фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Денис КОМАРНИЦКИЙ.

По его словам, "точно установлено, что это разбойное нападение было совершено два года назад по предварительному заговору группой лиц, куда входили СУПРУНЕНКО, КОМАРНИЦКИЙ, а также еще несколько человек".

С.ОЛИЙНЫК отметил, что оба высокопоставленных лица непосредственно принимали участие в нападении, целью которого было завладение документами ГРАНЦЕВА, который занимается адвокатской деятельностью.

По его словам, постановлением Генпрокуратуры срочно требуется установить место пребывания В.СУПРУНЕНКО и Д.КОМАРНИЦКОГО, задержать их, провести ряд обысков "с целью установления объема преступления", а также отстранить этих лиц от занимаемых должностей.