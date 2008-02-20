“Беженец” из НСНУ обещает: дальше будет еще интереснее

Один из пяти народных депутатов Украины, которые вчера заявили о своем выходе из партии “Народный Союз “Наша Украина” в интервью УНИАНв частности, сказал, что после обнародованного заявления ему уже поступило пятнадцать звонков из регионов. “Людей скупают, уговаривают переходить в другую партию. И партийное руководство на это не реагирует, - поделился с УНИАН один из “беженцев” НСНУ, - Поверьте, если бы я хотел кого-то, простите за слово, “мочить”, я бы каждое слово нашего заявления расшифровал. Потому что за каждым словом – большая информация. Вы думаете, мне приятно, когда за моей спиной решаются вопросы, за которые я несу ответственность, а влиять на процесс не имею возможности. И сегодня, выйдя из НСНУ, я общаюсь с вами намного легче”.

Собеседник УНИАН, в частности пообещал: “Мы будем последовательны и сказав “а”, скажем “б”. Поверьте, последующие события будут значительно интереснее – направленные на перестройку...”