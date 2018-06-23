“Беженец” из НСНУ: Если бы я хотел кого-то мочить, то расшифровал бы каждое слово нашего заявления

Дальнейшие события будут значительно интереснее... Людей скупают, уговаривают переходить в другую партию, и партийное руководство на это не реагирует... Если это неестественный процесс, то я не хочу принимать в нем участие... 16 февраля глава Секретариата Президента Виктор Балога заявил о своем выходе из партии “Наша Украина”, объяснив это тем, что “возможности, связанные с его пребыванием в рядах «Нашей Украины», полностью исчерпаны”. Большинство экспертов прокомментировало это так, что Балога уходит из партии, чтобы создать другой политический проект “под Президента”. А уже 19 февраля о своем выходе из Народного союза “Наша Украина” заявило еще шестеро ее уважаемых членов. Среди них пятеро народных депутатов Украины – глава Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии Михаил Полянчич, заместитель председателя партии Игорь Криль, член Президиума НСНУ Виктор Тополов, член политсовета партии Оксана Билозир и член Политсовета партии Василий Петевка. Кроме того партию оставил заместитель главы Секретариата Президента Роман Безсмертный.

Групповой выход политиковиз “Нашей Украины” сопровождался их заверениями, что это не повлияет работу или монолитность коалиции (они вышли из партии “Народный союз “Наша Украина”, но не из парламентской фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона”, в которую входят разные политические силы).

Один из шести “эмигрантов” от НСНУ дал интервью УНИАН, попросив не называть его имя. Как-то ваша группа странно ведет себя – ограничились заявлением о выходе и молчок. Мобилки выключены... Ну, я же разговариваю с вами. У меня сегодня было по меньшей мере пятнадцать звонков из регионов. И партийцы сказали, что наше заявление абсолютно созвучно с их отношением... Мы будем последовательны и сказав “а”, скажем “б”. Поверьте, дальнейшие события будут значительно интереснее – такие, которые направлены на строительство...

Строительство – нового проекта? Мы пока еще не можем об этом говорить. На данном этапе все, что мы хотели сказать, сказали в своем заявлении.

В заявлении вы сказали, что “потеряли уверенность, что на ключевых должностях состоят люди, преданные Президенту”. Кого вы имели в виду? Речь идет не только о центральном аппарате партии. Такие процессы происходят и на региональном уровне. Людей скупают, уговаривают переходить в другую партию. И партийное руководство на это не реагирует. Поверьте, если бы я хотел кого-то, простите за слово, “мочить”, я бы каждое слово нашего заявления расшифровал. Потому что за каждым словом – большая информация. Вы думаете, мне приятно, когда за моей спиной решаются вопросы, за которые я несу ответственность, а влиять на процесс не имею возможности. И сегодня, выйдя из НСНУ, я общаюсь с вами намного легче.

А сколько еще людей уйдет из партии? Не знаю. Каждый пусть сам себе думает.

Говорите, что они молчат? А что они могут сказать – как плохо в “Нашей Украине”? Нет такого желания.

Вместе с Вами из фракции ушла Оксана Билозир, которую считают связанной с Петром Порошенко. Означает ли это, что к этим процессам имеет отношение Петр Алексеевич? И есть ли он среди вероятных спонсоров новой партии? Думаю, что – нет...

Вы в заявлении написали, что отдельные руководители партии играют “по собственной партитуре и, исходя, из собственных интересов”. Кто это? Это – известно.

Вячеслав Кириленко столько раз повторял, что он – человек Президента и его фракция – фракция Президента... Да, да... Он это многократно повторял. Это – правда. Особенно после того, как якобы добровольно отказался баллотироваться на должность Председателя Верховной Рады.

Он поступил мужественно... Я бы тоже так считал, если бы это был его личный шаг.

Правда ли, что лицом новой партии может быть Арсений Яценюк? О какой партии вы говорите?

Ну, прекратите, все знают, о какой партии идет речь. Все об этом говорят. Для чего опровергать очевидные вещи? А вы сами считаете, что новая партия нужна или нет?

Я бы хотела голосовать за не популистскую национально-демократическую партию... То есть в принципе вы не против?

Но сама традиция вызывает отторжение: бегом – под Президента делать новый проект... И так с каждым новым Президентом. А как создавалась “Наша Украина”? За месяц.

Это партия, извините, в значительной мере “рожденная Майданом”...

В которой очутилась вся конъюнктура Майдана...

От чего все проблемы? Я тоже считаю как вы. Если говорить, что кто-то инициирует неестественный процесс, – то я не хочу в этом процессе принимать участие. Вон Волга создал себе партию (Василий Волга – лидер вновь созданной партии “Союз левых сил. – Авт.). Ну и что?

У него нет админресурса и особых денег. Нет – нет внутреннего процесса. Если у людей не будет потребности, то такую партию не нужно создавать, она не принесет пользы никому.

Я сам для себя пытаюсь разобраться, есть ли у людей запрос на такую новую силу. И если запрос есть, то каждый будет предпринимать свои шаги.

Официально ваша позиция такова, что коалиция будет существовать и без вас. Но это же несерьезно... А о какой коалиции может идти речь, если НУ–НС не голосует за закон о госзакупках, а БЮТ голосует.

На одном из сайтов появились материалы рассылки от группы “Гарт”, адресованные депутатам фракции НУ–НС. Там содержатся рекомендации – как и что комментировать политикам. Журналисты сделали из этого сенсацию... Есть много аналитических служб, которые рассылают рекомендации политикам, в том числе с предложениями, рекомендациями... Почему-то заинтересовались именно “Гартом”... Ну, получил народный депутат документы, ну, есть такие предложения, ну, кто-то прислушивается к ним, а кто-то несет их на электронные ресурсы обнародовать. Ну и что?

Сколько по-Вашему нужно времени, чтобы дозреть до “оформления партии”? Кто будет главой? Если будет создаваться партия, то главу изберет съезд.

А источники для финансирования есть? Источники для финансирования вообще не нужны, если есть движение, процесс в обществе.

Полноте... Собственно, интересно, среди финансистов новой партии будут закарпатские бизнесмены, киевские или, может, даже донецкие? Закарпатье – бедная, несчастная область... Самые богатые ребята там - нищие, по сравнению с киевскими олигархами.

Разговаривала Маша Мищенко