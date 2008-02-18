БЮТ предлагает следственный эксперимент: пусть Шуфрич еще раз подставит ногу

Народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО не считает целесообразным создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии для расследования нападения представителей Службы исполнения наказаний на депутатов.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя намерение фракции Партии регионов инициировать создание парламентской следственной комиссии по факту нападения на народных депутатов и причинения телесных повреждений Нестору ШУФРИЧУ со стороны спецподразделения Департамента исполнения наказаний.

«Если по всем выходкам Нестора ШУФРИЧА создавать Временные следственные комиссии, то Верховная Рада будет работать 24 часа в сутки», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

По его словам, произошедший в больнице инцидент доказывает, что люди, которые имеют депутатскую неприкосновенность, практически безнаказаны. В.ПИСАРЕНКО отметил, что ему трудно представить, как представители спецподразделения Департамента исполнения наказаний поднимают автомобиль весом примерно 2 тонны и неосторожно ставят на ногу Н.ШУФРИЧУ.

По словам народного депутата, в случае создания ВСК “можно было бы провести следственный эксперимент с выездом на место”.

В.ПИСАРЕНКО также не исключил, что создание соответствующей временной следственной комиссии будет новым поводом для блокирования работы парламента со стороны оппозиции. “Сначала они будут говорить, что будут блокировать ВР, пока не решится вопрос по НАТО, потом до тех пор, пока у Н.ШУФРИЧА не заживет нога, потом пока не будет создана комиссия”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов намерена инициировать создание парламентской следственной комиссии по факту нападения на народных депутатов и причинения телесных повреждений Н.ШУФРИЧУ со стороны спецподразделения Департамента исполнения наказаний. Об этом заявил народный депутат Валерий БОНДЫК, комментируя события в клинике “Борис” 15 февраля вокруг экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО.

В.БОНДЫК заявил, что в Партии регионов не исключают, что рассмотрение вопроса по делу Н.РУДЬКОВСКОГО «может перейти в иную плоскость, а именно - как рассмотрение вопроса по делу нападения на народных депутатов от Партии регионов».

«Мы считаем, что действия руководства следственного изолятора подлежат правовой оценке вплоть до возбуждения уголовного дела в отношении начальника СИЗО полковника Александра БАЛДУКА за превышение власти и должностных полномочий в связи с тем, что он отказался рассмотреть указание прокурора о нахождении арестованного, еще даже не подсудимого Н.РУДЬКОВСКОГО, для подготовки к операции в условиях клиники «Борис», - заявил В.БОНДЫК.

Согласно предварительным данным, в драке в столичной частной клинике, куда 15 февраля привезли Н.УДЬКОВСКОГО, принимали участие сотрудники Службы исполнения наказаний, которые конвоировали Н.РУДЬКОВСКОГО, и депутаты от Партии регионов Н.ШУФРИЧ, Владимир СИВКОВИЧ и Владислав ЛУКЬЯНОВ.

Причиной драки стала попытка Службы исполнения наказаний забрать Н.РУДЬКОВСКОГО в СИЗО. Депутаты настаивали на том, чтобы экс-министр остался в больнице.