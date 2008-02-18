Ющенко поставил веху на пути к свободной торговле с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется до сентября завершить подготовку политической части текста нового усиленного соглашения между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время официального объявления в Киеве о начале переговоров с ЕС о создании зоны свободной торговли.

В.ЮЩЕНКО отметил, что 2008 год должен стать годом, посвященным усиленным переговорам с ЕС. «Наша цель - до сентября подготовить политический текст соглашения», - сказал Президент.

Он пообещал, что Украина усилит свое присутствие в Брюсселе, создав специальную переговорную группу.

Также глава государства прогнозирует, что 2008 год будет активнейшим в переговорах относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.