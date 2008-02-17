Карпачева зовет к себе руководство СБУ и ГПУ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА планирует 18 февраля провести совещание с руководством Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана Украины, на этом совещании будет детально проанализирована ситуация с выполнением обязательств Украины перед Советом Европы по выводу из-под юрисдикции Службы безопасности Украины следственных изоляторов, определение правового статуса отдела обеспечения досудебного следствия СБУ и неуклонного соблюдения прав лиц, задержанных Службой безопасности Украины.

Совещание в формате трех состоится в понедельник в офисе омбудсмана Украины.