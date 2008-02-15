Выход Балоги из Нашей Украины не уменьшает его политический вес

Выход Виктора БАЛОГИ из “Народного Союза Наша Украина” не уменьшает его политический вес.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КОВАЛЬ.

Он сказал, что В.БАЛОГА «насколько мне известно, никогда не использовал свою принадлежность к НСНУ». Депутат при этом подчеркнул, что «политический вес В.БАЛОГИ не уменьшится, поскольку должность главы Секретариата Президента более «значима, чем член партии».

В.КОВАЛЬ не исключает возможности создания В.БАЛОГОЙ нового политического проекта, но в то же время отмечает, что на сегодня создание какого-либо политического проекта вряд ли приведет к победе на возможных досрочных парламентских выборах. «Может быть создан политический проект, но на досрочных выборах вряд ли он получил поддержку общества», - сказал В.КОВАЛЬ.

Отвечая на вопрос, не является ли это шагом В.БАЛОГИ, чтобы «развязать себе руки» в противостоянии с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, В.КОВАЛЬ сказал, что «помаранчевое большинство – это выбор граждан, и все, что будет разрушать коалицию, не будет поддерживаться избирателями». «Я не думаю, что можно на развале блока еще иметь какие-то дивиденды политические или электоральные», - сказал В.КОВАЛЬ.

При этом он отметил, что является членом Народного руха Украины, и все внутрипартийные дела НСНУ ему неизвестны.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Секретариата Президента В.БАЛОГА объявил о выходе из партии "Народный Союз Наша Украина". Он также отметил: "Независимо от обстоятельств мое участие в политических процессах всегда будет связано с В.ЮЩЕНКО как личностью, человеком высоких принципов и благородных целей".