Юшенко: шло к тому, чтобы де-факто Нафтогаз сделать банкротом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что страна, которая не может сформировать самодостаточный рынок энергоресурсов, не может претендовать на экономическую и политическую независимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Ключевая проблема национальной экономики - насколько нация, власть, государство сформулировали самодостаточную организацию рынка энергоресурсов. Страна, которая не может сформировать самодостаточный национальный рынок, попадает, извините, не только в энергетическую зависимость, не только в экономическую зависимость, она попадает в политическую зависимость», - заявил В.ЮЩЕНКО, отметив, что, к сожалению, в Украине начинают понимать это лишь сейчас. Президент подчеркнул, что вопрос нефти и вопрос газа являются вопросами политики.

«Мы долго говорили о том, как с 1995 года в Украине поставкой газа занимался не «Газпром» России, а занимались «Итера», потом пришел «Росэкспорт», потом «РосУкрЭнерго». У каждого была своя комбинация. У нас была другая модель. Была корпорация «Республика», это где-то 1993 год, которая привела невиданный бартер в эту сферу. Потом начали стреляться и организовали «Интергаз», по дороге в Киев потеряли документы, кто-то убежал, кого-то посадили, расстреляли… Создается ЕЭСУ - не буду характеризовать, чтобы не формировались тенденции… Потом после мук и страданий начинается идея: давайте создадим НАК «Нафтогаз Украины» - первую государственную монополию, которая вроде бы начала работать, чтобы сконцентрировать в своих руках ключевые рычаги на этом рынке… Забирают транзит, забирают промышленный рынок - все шло к тому, чтобы де-факто НАК сделать банкротом", - отметил В.ЮЩЕНКО и добавил: "Посмотрите, как дорого мы заплатили за то, чтобы вернуть ключевой сектор под государственный контроль, сколько было сделано ошибок, сколько было порочных идей, ошибочных, неэкономических, жульнических. И только через 10 лет или через 15 мы начинаем понимать и на промышленном рынке, и на рынке для широкого потребителя как важно держать эффективную политику безопасности в этом вопросе».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость тщательно подходить к вопросу о том, что должно оставаться под контролем государства, а что можно из-под этого контроля выпустить.

«Посмотрите, как на аналогичные вопросы дают ответы наши соседи, какая у них концентрация функций, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности в этом направлении», - отметил В.ЮЩЕНКО.