Один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ заверяет, что парламентские силы готовы пойти на компромисс в вопросе НАТО.

"На встрече из ЯЦЕНЮКОМ мы четко сказали, что должны быть даны гарантии того, что никакие решения по НАТО не будут приниматься до тех пор, пока этот вопрос не будет вынесен на референдум. Это принципиальная позиция, и переговоры последних дней говорят, что стороны готовы пойти на компромисс", - сказал он в эфире “5 канала”.

Н.АЗАРОВ призывал определится с тем, что Украина имеет в виду под понятием стратегического партнерства с Россией, и отметил, что вступление Украины в НАТО повлечет размещение оружия Альянса на ее территории.

"Безусловно, если Украина будет членом НАТО, то она должна будет нести все оборонные обязательства этого союза. И если в оборонной стратегии НАТО Россия будет записана как враг, как возможен противник, выходит, соответственно, и стратегия Вооруженных сил Украины, и стратегия НАТО будут нацелены на оборону от возможного противника", - цитирует “Украинская правда” слова народного депутата.

Н.АЗАРОВ назвал реакцией именно на эту перспективу слова президента России Владимира ПУТИНА о том, что на Украину могут быть нацелены российские ракеты.