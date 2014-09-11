Советник президента показал современное оружие, которое могут делать в Украине

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента, волонтер Юрий Бирюков, более известный под псевдонимом "Феникс".

Бирюков рассказал, что побывал на государственном предприятии НПО "ФОРТ", которое производит оружие.

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"В МО (Министерстве обороны) сидят предатели, которые годами не покупали нормальное стрелковое оружие. Вывод не новый и не неожиданный. Банальный", - пишет Бирюков.

Советник президента говорит, что предприятие готово на большее и он обратится к Порошенко с просьбой о помощи.

Также Бирюков сообщил, что некоторые роты и взводы подопечной ему 79-й бригады совсем скоро получат новое оружие с НПО "ФОРТ".