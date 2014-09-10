Der Spiegel: Кто-то намерен построить стену

В своей статье «Кто-то намерен построить стену», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, Бенждамин Биддер и Маттиас Гебауэр пишут, что Киев – город в подвешенном состоянии, между золотой осенью и приближающейся военной зимой. Дни еще теплые, в уличных кафе много людей. Но, несмотря на перемирие, продолжающиеся бои на востоке Украины имеют последствия: горячая вода отключена уже в течение нескольких недель, в декабре школы будут закрыты в целях экономии газа. Резервистов призывают на военную службу, среди которых много бухгалтеров, журналистов и мужчин, у которых есть семьи, но не боевой опыт.

Поздно ночью в итальянском ресторане недалеко от Майдана сидит человек и спрашивает себя, удастся ли украинскому президенту спасти страну - и его собственную политическую карьеру. Имя человека – Юрий Луценко, он один из ближайших советников Петра Порошенко. Луценко (49) когда-то был министром внутренних дел при Юлии Тимошенко, которого уже свергнутый президент Виктор Янукович на несколько лет посадил в тюрьму.

Луценко считает, что в Кремле речь идет не просто о Восточной Украине, но и о Киеве. «Путин хочет, чтобы мы продолжать борьбу», говорит он. Тогда страна истекла бы кровью, демократы перессорились бы, а радикалы окрепли. Затем Кремль мог бы спровоцировать восстание и «получить власть в Киеве без единого выстрела», предупреждает Луценко.

Поэтому он хочет построить брандмауэр, защитную стену вокруг районов повстанцев в Восточной Украине. Они как «пораженная раком часть тела». У Киева сейчас нет средств, чтобы оплатить врача, но он должен предотвратить «распространение болезни по всему телу». Луценко предупреждает, что сепаратисты могут просочиться в соседние регионы.

Его начальник Порошенко получил много похвал от Запада, потому что принял соглашение о прекращении огня. С внутриполитической точки зрения, однако, президент находится под давлением: сторонники жесткой политики в Киеве хотят воевать дальше, предпочтительно с оружием НАТО. Политологи называют этих «ястребов» «партией войны», многие сидят в правящей коалиции, Порошенка они считают либо слишком слабым, либо предателем.

Модель немецкого воссоединения

Глава государства стоит перед дилеммой: Он три месяца вел войну, без успеха, вместо этого более 2600 жертв. Украинская экономика остро нуждается в реформах, но конфликт с Россией связывает практически все силы. Если Порошенко сложит оружие и удовлетворит требования сепаратистов, националисты начнут распространять легенды об ударе ножом в спину.

Накануне парламентских выборов в конце октября рейтинг избирательного союза Порошенка составляет около 37 процентов, слишком мало, чтобы создать широкую коалицию для реформ. Премьер-министр Арсений Яценюк должен добавить несколько процентных пунктов. Он также выступает за жесткую позицию в отношении Москвы и хочет вступления Украины в НАТО.

В немецких правительственных кругах знают о сложной ситуации Порошенка. В последние недели президента, где только возможно, толкали на компромиссы, «которые в худшем случае означали бы его политическую смерть», заявляет Берлин. Канцлер Ангела Меркель неоднократно призывала нового человека в Киеве в последние недели в телефонных разговорах пойти на уступки, чтобы помочь представителям ОБСЕ. Порошенко ни при каких обстоятельствах не должен пытаться разрешить кризис военным путем.

Насколько мало помощи может ожидать Порошенко, можно было также наблюдать на саммите НАТО. Внешне фотографии президента среди 28 глав государств казались сильным знаком солидарности. Но у альянса для президента не было ничего, кроме теплых слов. Только Генеральный секретарь Расмуссен бодро болтал о поддержке украинской армии. Но все, прежде всего немцы, исключили поставки оружия в Украину.

После саммита НАТО Порошенко поехал в портовый город Мариуполь, где, несмотря на перемирие, идут бои. «Это наша украинская земля», сказал Порошенко. «Мы ее не отдадим».

Мариуполь находится на берегу Азовского моря. Большая часть экспорта восточноукраинской промышленности осуществляется через Мариуполь. Около 20 процентов валютных поступлений Украина получает от экспортных сделок. Если город падет, Киеву не будет хватать большого количества денег для реформ и - на покупку нефти и газа в зимний период.

Советник Порошенко Юрий Луценко надеется, что Европа предоставит экономическую помощь для его страны. Он говорит о «втором плане Маршалла», о миллиардных инвестициях. Только с помощью экономического успеха Киев сможет когда-нибудь вернуть Донбасс. Воссоединение Германии - образец для подражания, говорит Луценко. Если бы Украина процветала, то регионы повстанцев рано или поздно снова присоединились бы к Киеву, «как Восточная Германия к Федеративной Республике в 1990».

В этом должны помочь переговоры о вступлении в ЕС, и в 2024 году Украина может стать членом союза. Без помощи Украине, напротив, грозит распад, как когда-то Югославии. Запад, говорит советник президента Луценко, должен понимать, «что это война Европы, и мы, украинцы, первыми сидим в окопах».