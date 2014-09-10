Тымчук: Россия концентрирует войска на севере Крыма и вывозит поврежденную технику с Донбасса
10:42, 10 сентября 2014Политика
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Из Донбасса на территорию России вывезено не менее 40 единиц поврежденной российской военной техники.
REUTERS
Продолжается концентрация оккупационных российских войск на севере Крыма.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"На данный момент близ административной границы АРК и Херсонской области зафиксировано не менее 70 танков, около 100 БТР и БМП, а также РСЗО "Град" и "Ураган", несколько ЗРК "Бук"", - написал он.
Эксперт отмечает, что за последние двое суток из Донбасса на территорию России в районе н.п. Изварино вывезено не менее 40 единиц поврежденной российской военной техники.
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