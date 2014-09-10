Должны быть договоренности о выводе всех российских войск и техники из Украины - Штайнмайер

Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Радио Свобода.

«Должна быть договоренность между Украиной и Россией, что все российские солдаты и оружие, которые до сих пор остаются на территории Украины, должны быть выведены. Международное сообщество будет внимательно следить на этим», - заявил он.

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Штайнмайер выразил убеждение, что «Россия обязана сыграть свою роль в имплементации минских договоренностей о прекращении огня на Донбассе».