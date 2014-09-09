В Мариуполе запретили въезд и выезд из города в ночное время

Такое решение сегодня было принято на заседании штаба «Обороны Мариуполя», сообщается на странице штаба в Facebook.

"Въезд в город со всех направлений с 20:00 до 6:00 будет разрешен лишь лицам с мариупольской пропиской. Выезд в это время суток будет полностью запрещен", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко приказал обеспечить в Мариуполе режим высокой боевой готовности Как отметили участники заседания, такая мера принята с целью препятствовать проникновению в город вражеских разведчиков и диверсантов, а также с целью исключить оперативное информирование врага о действиях сил АТО.

Ранее корреспондент ТСН сообщал, что в городе усиленно готовятся к возможному штурму российских войск.