СНБО: Российская армия развернула на границе с Украиной подразделение ПВО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ Черном море РФ разместила большие десантные корабли, на Донбассе движется военная техника«В районе населенного пункта Куйбышево (РФ) развернуто подразделение российской ПВО, которое осуществляет контроль за воздушным пространством восточной части Луганской и северной части Донецкой областей», - заявил он.

Ранее сообщалось, что руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук считает, что во время перемирия войска РФ и боевики обнаруживают слабые места в обороне украинских войск на Донбассе.