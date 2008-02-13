План действий Россия - Украина включает переговоры о Черноморском флоте

Украина и Российская Федерация продолжат переговорный процесс по вопросам функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в Плане действий Россия - Украина до 2009 года, который подписали сегодня в Москве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и РФ Владимир ПУТИН.

В частности, как говорится в документе, стороны договорились в рамках базовых соглашений продолжить переговорный процесс по вопросам функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины с целью достижения конкретных договоренностей, касающихся, прежде всего:

- вопросов навигационно-гидрографического обеспечения судоходства в Черном и Азовском морях,

- комплекса военно-политических аспектов функционирования флота,

- инвентаризации занятых флотом земельных участков и объектов недвижимости на территории Украины,

- экологии,

- правового аспекта деятельности воинских формирований флота,

- правового положения военнослужащих и членов их семей, включая вопросы гражданства.