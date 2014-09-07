Премьер: Зимой в домах "тепло не будет, но не замерзнем"

Об этом глава правительства сказал в интервью программе “ТСН. Тиждень” на канале “1+1”.

Яценюк напомнил, что когда правительство начало работу, в украинских газовых хранилищах было 5 млрд кубических метров газа: «Это практически ноль, потому что это так называемый буферный газ, его скачать невозможно».

«Сейчас у нас уже около 16 млрд кубических метров газа. Из 25 миллиардов, которые мы покупаем в России, 15 мы уже начали покупать у Европейского Союза через Польшу, Венгрию и Словакию», - отметил премьер.

По словам Яценюка, основной реверс, запущенный недавно, - это 10 млрд кубических метров газа в год через Словакию: «Он существенно поможет нам пережить зиму».

При этом премьер отметил, что Украине не хватает еще 5 млрд кубических метров газа.

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«Будет непросто. Тепло не будет, сразу предупреждаю, - но не замерзнем», - предупредил Яценюк.

Глава правительства отметил, что шансы на получение этого реверса были крайне низкие из-за давления России и отметил общую позицию всех стран-членов Европейского Союза и Европейской комиссии непосредственно в решении этого вопроса.

Отвечая на вопрос, есть ли запуск этого реверса победой, Яценюк сказал: «Я не люблю бросаться этими словами. До победы еще далеко. Победа - это тогда, когда мы не будем вообще покупать российский газ. Это не год, не два, но в пятилетней перспективе мы можем сказать, что Украина диверсифицирует поставки газа и перестанет зависеть от Российской Федерации».

Яценюк также подчеркнул, что правительство борется с коррупцией в энергетическом секторе.

«Это не всем нравится, в первую очередь бывшим олигархам Виктора Януковича. Будем отбирать имущество, исключительно на законных основаниях, которое они украли у государства. Будем повышать ренты, заставлять платить налоги», - пообещал премьер.