Утром боевики обстреливали Донецк в районе аэропорта

Об этом со ссылкой на жителей Киевского, Кировского и Куйбышевского районов сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

"По состоянию на 9:30 обстановка в Донецке стабильно напряженная. Работают и коммунальные службы, и аварийно-восстановительные бригады предприятий", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке восстанавливают электроснабжениеТакже отмечается, что сотрудники "Донецкгорводоканала" проводят наполнение уровней водопроводных узлов города.

Читайте такжеБоевики и российские военные продолжают активно нарушать перемирие – ТымчукСитуация с продовольствием в Донецке удовлетворительная, транспорт осуществляет движение согласно графикам "выходного дня", отметили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, ночь с 5 на 6 сентября в Донецке прошла спокойно.