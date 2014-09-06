Порошенко: украинские войска будут оставаться на своих позициях

Президент Украины Петр Порошенко не собирается отводить войска с занятых позиций.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС.

Отвечая на вопрос ведущего Стивена Сакура, готово ли украинское руководство отвести войска с занятых позиций в соответствии с "планом Путина", Порошенко отметил: "Мы не можем говорить, что мы оставим эти территории. Потому что речь идет о наших территориях".

"Ни в коем случае речь не идет о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности моей страны", - подчеркнул президент.

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Порошенко добавил, что когда он был избран на должность президента, террористы в Донбассе удерживали значительные по площади территории.

"Сейчас территория их контроля сократились примерно на две трети. И в этом заключается безусловный успех Вооруженных сил Украины", - подчеркнул глава государства.

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