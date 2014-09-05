На Луганщине СБУ ликвидировала диверсионно-подрывную группу



Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Установлено, что гражданин России, 1963 г.р., по прозвищу «Москва» в мае с.г. создал диверсионно-подрывную группу, которая входила в состав одного из бандформирований так называемой «ЛНР».

По показаниям местных жителей, ее члены обеспечивали «порядок и законность» при проведении в мае так называемого «референдума», вербовали местных жителей для участия в боевых действиях в Славянске на стороне террористов.

В июле «Москва» вместе со своими сообщниками – гражданами Украины «Бородой» и «Чехией», артиллерийским фугасом взорвали мост в районе с. Подгоровка Старобельского района. После совершения этой дерзкой диверсии террористы бежали в Россию.

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В начале сентября «Москва» вернулся в Луганскую область с заданием от своих российских кураторов совершить серию террористических актов сразу в нескольких районах области с целью дестабилизации ситуации в регионе для поддержки незаконных военных формирований «ЛНР» и российских войск.

4 сентября вооруженный террорист был захвачен совместной группой СБУ и бойцов «Айдара» во время подготовки теракта. В личных вещах «Москвы» были найдены снайперская винтовка с оптическим прицелом, около 20 снаряженных магазинов с патронами для оружия различной модификации, гранаты РГ-42, российские рубли, наркотики, а также паспорт гражданина РФ.

Продолжаются оперативно-следственные действия.