Украинские силовики под Донецком не верят в действенность прекращения огня - СМИ
20:36, 05 сентября 2014Политика
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Украинские силовики не верят, что договоренность о перемирии приведет к реальным результатам.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.uа.
"Предыдущее перемирие обошлось в несколько десятков человеческих жизней", - прокомментировал один из командиров.
Читайте такжеООН готова проконтролировать выполнение соглашения о прекращении огняКак сообщили военные, по данным разведки, у боевиков на западе Донецка на днях произошла ротация. Поэтому, несмотря на перемирие, бойцы все равно готовятся к возможному ночному бою.
Под Донецком солдаты АТО не верят в действенность прекращения огня
Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня.
Позже Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь в зоне АТО сегодня, начиная с 18.00.
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