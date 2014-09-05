Украинские силовики под Донецком не верят в действенность прекращения огня - СМИ

20:36, 05 сентября 2014
Политика
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Украинские силовики не верят, что договоренность о перемирии приведет к реальным результатам.

REUTERS

Об этом сообщает ТСН.uа.

"Предыдущее перемирие обошлось в несколько десятков человеческих жизней", - прокомментировал один из командиров.

Читайте такжеООН готова проконтролировать выполнение соглашения о прекращении огняКак сообщили военные, по данным разведки, у боевиков на западе Донецка на днях произошла ротация. Поэтому, несмотря на перемирие, бойцы все равно готовятся к возможному ночному бою.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня.

Позже Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь в зоне АТО сегодня, начиная с 18.00.

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