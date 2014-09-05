Комбат "Киев-1": сепаратисты на Донбассе начинают сдавать оружие

Сепаратисты на Донбассе начинают сдавать оружие.

Об этом командир спецбатальона МВД "Киев-1" Виталий Сатаренко рассказал в эфире Еспресо.TV.

Он отметил, что не стоит вести речь о вероятной партизанской войне среди сепаратистов, поскольку среди "партизан" не может быть наемников.

"Я бы не говорил о партизанской войне сепаратистов. Поскольку партизанская война не предусматривает в себе элементы наемничества, шкурных элементов. Люди, которые создают противостояние нашей работе на освобожденных территориях, это или люди, которые боятся наказания за совершенные преступления, или люди, которые зарабатывают деньги там", - отметил он.

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К тому же, по словам Сатаренка, бороться и выявлять сепаратистов помогают местные жители.

"У нас есть свои наработки, есть люди, которые помогают из местного населения. Ребята наши задержали на рынке людей, которые имели свои магазины. Они собирали деньги на поддержку "ДНР" через полтора месяца после освобождения Славянска. Они говорили: "или вы сдаете деньги, или наши возвращаются и вас расстреливают".

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И именно страх возвращения боевиков сдерживает многих сторонников разделения Украины к сдаче оружия, отметил командир спецотряда.

"Сепаратисты начинают сдавать оружие, помогать. Единственное, что сдерживало этих людей - это угрозы со стороны боевиков вернуться", - сказал он.

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