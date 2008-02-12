Что происходит в мэрии Ужгорода? (пресс-конференция членов Блока Литвина)

13 февраля в 10.30 - В УНИАН состоится пресс-конференция народных депутатов Украины (фракция “Блок Литвина”) Валерия Баранова и Юрия Литвина на тему: “Политическое заявление фракции о блокировании работы мэрии Ужгорода.” В.Баранов и Ю.Литвин были членами депутатской комиссии от фракции по выяснению обстоятельств инцидента в Ужгороде (ул. Крещатик, 4).