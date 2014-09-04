Расмуссен: все страны НАТО поддерживают Украину и призывают Россию избрать путь мира

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Расмуссен заявил в своем вступительном слове, открывая заседание Комиссии Украина-НАТО, которое проходит в рамках саммита альянса.

«Независимая, суверенная и стабильная Украина, которая верна демократии и верховенству права, является ключом для евроатлантической безопасности. Мы едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы признаем право любого государства избирать свое собственное будущее свободно и без внешнего вмешательства», - заявил он.

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Расмуссен призвал Россию прекратить «незаконную и самопровозглашенную аннексию Крыма, которую мы не признаем».

«Мы призываем Россию отвести войска от Украины, прекратить поток оружия, боевиков и поддержку сепаратистов. Мы призываем Россию отступить от конфронтации и избрать путь мира», - сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что украинский народ продемонстрировал свою верность свободе и демократии.

«Украина была активным и надежным партнером НАТО многие годы. Мы высоко ценим наше партнерство. Наша встреча посылает четкий сигнал, что НАТО стоит с Украиной. Мы поддерживаем украинские демократические реформы и будем работать еще теснее вместе, чтобы помочь Украине реформировать оборонный сектор и построить современную сильную армию. Наше партнерство сильное, и мы верны тому, чтобы сделать его еще более сильным сегодня и в будущем», - заявил Расмуссен.