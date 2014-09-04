Боевики планируют обстрелять из «Градов» жилые кварталы Макеевки и Донецка, выдавая их за обстрелы силами АТО - СНБО

23:20, 04 сентября 2014
Политика
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Боевики планируют обстрелять из «Градов» жилые кварталы Макеевки и Донецка, выдавая их за обстрелы силами Антитеррористической операции.

Град / ТСН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве. 

СНБО зафиксировала расположение в населенном пункте Ханженково Донецкой области нескольких установок «Град» и минометной батареи боевиков. 

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«Готовится обстрел в северном направлении, где расположены жилые кварталы Макеевки», - сообщил он.

«Кроме этого в город Ясиноватая заехали 3 установки «Град» и еще одна минометная батарея. По оперативной информации, террористы планируют обстрелять город Донецк, выдавая это за обстрелы украинскими военными», - сказал Лысенко.

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