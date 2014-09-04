Маккейн: Украине нужно оборонительное вооружение, прежде всего противотанковое

Как передает корреспондент УНИАН, об этом МакКейн заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Мы преданы делу, чтобы сделать все возможное, чтобы убедить наше правительство, а также наших коллег в Конгрессе принять закон, который потом позволит предоставить оборонительное вооружение украинским военным», - сказал сенатор.

Читайте такжеЕще один сенатор США выступил за предоставление Украине оружияПо его словам, на сегодня в Украине недостаточно такого вооружения, а без него будет трудно остановить российскую агрессию.

На уточняющий вопрос, какое именно оружие может получить Украина, МакКейн сказал: «Я думаю - противотанковое оружие, поскольку тяжелая бронированная техника - это главный инструмент, который используют русские. Также надо предоставить Украине разведданные, необходимую информацию, а также противовоздушную оружие и противозенитное оружие».