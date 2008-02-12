Путин призывает Ющенко мобилизовать политическую волю

Президент РФ Владимир ПУТИН предлагает Украине объединить усилия в топливно-энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая второе заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии на высшем уровне.

В.ПУТИН напомнил, что через территорию Украины проходят значительные экспортные потоки нефти и газа. «Четкое выполнение имеющихся договоренностей, стабильность и предсказуемость, взаимодействие в этой сфере - не только в интересах наших двух стран, но и значительный фактор обеспечения энергетической безопасности Европы», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его мнению, именно поэтому Украина и Россия должны объединить усилия в даннной сфере. Он отметил, что реализация крупных совместных проектов в ТЭК позволит не только укрепить украино-российские отношения, но и может стать вкладом в развитие стратегического сотрудничества. «Несмотря на все существующие сложности, выход на такой качественно новый уровень сотрудничества, реального стратегического партнерства России и Украины вполне достижим», - подчеркнул российский Президент, добавив, что это отвечает коренным интересам как Украины, так и России.

Он считает, что все технологические предпосылки - технологические, управленческие условия - для этого есть. «Главное - мобилизовать политическую волю», - сказал В.ПУТИН.