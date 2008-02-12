Балога подозревает, что БЮТ шантажирует оппозицию

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА предостерегает коалицию от выдвижения встречных условий оппозиции, которые могут усилить напряженность в парламенте.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданному УНИАН пресс-службой Президента Украины.

В.БАЛОГА не исключает возможности возобновления полноценной работы Верховной Рады уже сегодня.

По его мнению, перечень вопросов, внесенных в повестку дня, должен побуждать оппозицию разблокировать деятельность парламента. Речь идет о законопроектах, имеющих важное общегосударственное и социальное значение: об установлении прожиточного минимума, государственных закупках товаров и услуг, сельской медицине, отмене депутатской неприкосновенности, Кабинете министров. «Принятие соответствующих законов давно ожидает вся страна. Так же общество терпеливо ожидает прекращения того разнузданного беспорядка, который с широкими улыбками устраивают депутаты, избранные в ВР для того, чтобы писать законы», - сказал В.БАЛОГА.

Он очень положительно оценивает сигналы с парламента относительно реальных предпосылок к продолжению сессии. Он одобрительно оценил готовность оппозиции «поставить на паузу» чувствительные политические вопросы, в частности, относительно референдума со вступления в НАТО. «Оппозиционеры, наверное, все-таки составили порядок приоритетов, в котором законопроект о тендерных закупках более неотложен НАТОВСКОЙ перспективы. Теперь следует только апеллировать к высшим силам, чтобы это соотношение между главным и второстепенным не нарушилось», – отметил руководитель президентского Секретариата.

В связи с заявленной готовностью оппозиции отложить рассмотрение вопросов, которые в сессионном зале вызывают повышенное раздражение и хаос, В.БАЛОГА обращает внимание большинства на необходимость принятия закона о Кабинете министров, как этого требует коалиционное соглашение. В соответствие с ним, законопроект о функциях и полномочиях Кабмина входит в пакет, который должен был быть проголосован еще до формирования правительства и избрания премьер-министра. «В свое время Президент Виктор ЮЩЕНКО согласился, что закон о Кабинете министров будет приниматься после утверждения персонального состава правительства. Однако понятие «после» не может быть безграничным во времени. Следует использовать возможность рестарта законотворческой работы для принятия законопроекта о Кабмине как основного регламента деятельности исполнительной власти. Более того, необходимо принять весь пакет законопроектов, заложенного в основу создания коалиции, которая, в свою очередь, сформировала Кабинет министров во главе с Юлией ТИМОШЕНКО», - подчеркнул В.БАЛОГА.

При этом руководитель Секретариата главы государства выразил предостережение против возможности выдвижения каких-то встречных условий уже со стороны сил большинства, в частности, БЮТ. «Коалиция должна показать настрой на разблокирование парламента и проведение результативных голосований. Надо осознать, что обмен претензиями еще крепче застопорит законотворческий процесс в ВР. Никакие дополнительные условия со стороны коалиционных сил в нынешней ситуации неприемлемы, поскольку неминуемо приведут к усилению напряженности в парламенте. Стоит помнить, что шантаж – далеко не лучший политический инструмент независимо от того, в чьих руках он оказывается», – отметил В.БАЛОГА.