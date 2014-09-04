Военные РФ используют патроны, запрещенные международными конвенциями - комбат "Луганска-1"

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил командир батальона "Луганск-1" Андрей Левко.

"Были проблемы с российскими патронами, которые мы захватили у группы наших, как называет товарищ Путин, российских партнеров, которые отлично пробивают наши бронежилеты, которые запрещены международными конвенциями. Патроны непосредственно с вольфрамовым сердечником, очень качественно, хорошо пробивает бронежилеты, которые есть у нас в наличии", - рассказал комбат.

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По словам Левко, батальонам не хватает тяжелой техники для ведения боев в зоне АТО.

"Сил и средств у нас достаточно. Необходимо просто политическое решение, нам нужно дать тяжелую технику, которая стоит на складах", - добавил он.