Порошенко надеется, что договоренность с Путиным станет основой для консультаций в Минске

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с Федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили усилия Президента Украины для достижения мира на Донбассе. Порошенко выразил надежду, что предложения относительно режима прекращения огня будут воплощены всеми сторонами.

Читайте такжеПорошенко пообещал не дать политиканам "играть в войну", потому что народ хочет мира

Глава украинского государства поддержал готовность российской стороны к реализации совместного Плана действий по мирному урегулированию. По убеждению Президента Порошенко, План действий должен содержать взаимные обязательства относительно режима двустороннего прекращения огня, его мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ, вывод всех иностранных войск с территории Украины, введение буферной пограничной зоны, освобождение всех заложников и граждан Украины, которые незаконно содержатся на территории РФ.

Порошенко сообщил Канцлеру Германии, он рассчитывает на то, что такой совместный План действий может стать основой для консультаций Трехсторонней контактной группы, которая соберется 5 сентября в Минске.

В конце разговора Порошенко и Меркель скоординировали позиции накануне саммита НАТО, который состоится 4-5 сентября в Ньюпорте.