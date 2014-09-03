The Guardian: Путин и кризис в Украине заставят умирающее НАТО открыть себя заново

В статье, которая называется «Путин и украинский кризис заставят умирающее НАТО открыть себя заново», опубликованной в британской газете The Guardian, Эвен Макаскилл пишет, что у генералов и чиновников НАТО есть все основания быть благодарными Владимиру Путину. Роль 28 членов Альянса пытались понять еще с конца холодной войны, но действия России в Украине предоставили умирающей и громоздкой организации возможность открыть себя заново.

Во время двухдневного саммита НАТО, который начнется в Уэльсе в четверг, самым важным будет вопрос о том, воспользуется ли НАТО этой возможностью или станет еще более бесполезной организацией.

Назвав саммит очень важным, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе о различных планах противостояния российской угрозе. И среди первых пунктов в этом списке – план готовности к действию, который должен быть одобрен на саммите в пятницу. Он предусматривает возможность развертывания сил быстрого реагирования численностью 4 тыс. солдат в течение 48 часов после вторжения России на территорию любого государства-члена НАТО.

Журналисты, которые скептично отнеслись к эффективности такой незначительной силы в противостоянии с Красной армией, во время пресс-конференции пошутили, сказав, что командир этих сил будет «ерундовым» (игра слов в англ.: RAP – план готовности к действию, командующий RAP – CRAP – чушь, ерунда).

Но в каждой шутке есть доля правды. На самом ли деле после Ирака и Афганистана страны-члены НАТО готовы встретиться с российской угрозой? Представители НАТО ясно дали понять, что Альянс не намерен принимать военное участие в украинском конфликте, и запланировали всего лишь символичную встречу на саммите с президентом Украины Петром Порошенко. Более важным для НАТО будет вопрос о том, хватит ли у членов Альянса решимости ответить на действия Путина, если он вдруг начнет создавать беспорядки в одном или нескольких государствах Балтии.

Робин Ниблетт, директор Chatham House, сказал: «Саммит НАТО проходит в то время как Запад заметно теряет лидерские позиции на международной арене». Запад испытывает не только Россия, но также Китай и негосударственные субъекты, такие как Исламское государство в Ираке и Сирии, которые считают, что Запад был ослаблен не только войнами в Ираке и Афганистане и мировым финансовым кризисом. Это было видно и по ряду решений, которые принимали США и их союзники в последние годы, сказал он.

«Вопрос в том, помогут ли Западу действия президента Путина в Украине и эксцессы Исламского государства в Ираке объединиться снова, впервые после окончания холодной войны, вокруг общего восприятия угроз для безопасности, с которыми они сталкиваются», – сказал Ниблетт. «Саммит НАТО будет своеобразным тестом».

Ниблетт оптимистично полагает, что саммит будет «началом выхода из затруднительного положения, изменив взгляды Запада на безопасность».

Основной задачей саммита будет попытаться успокоить взволнованные страны Балтии, которые, в отличие от Украины, являются членами НАТО, а это означает, что другие члены обязаны прийти им на помощь в том случае, если Путин решит применить ту же тактику, что и в Украине.

Тейт Нуркин, управляющий директор по консалтингу и передовым идеям в IHS Jane's Aerospace, Defence and Security, Вашингтон, назвал тактику Путина нетрадиционной: она состоит из запугивания, участия доверенных лиц в конфликте, пропаганды и частичного вторжения, но это не полноценная война. «Для государств-членов НАТО, граничащих с Украиной и Россией, это был подход, к которому НАТО оказалось неготовым, что вызвало обеспокоенность, но еще гораздо больше их волнует то, что этот подход Путин может повторить в государствах, где есть многочисленное российское меньшинство, в частности в Латвии, Литве и Эстонии».

Именно в этом случае, по теории, силы быстрого реагирования НАТО должны вступить в игру. В случае маловероятного полномасштабного вторжения России в прибалтийские государства, НАТО бы развернуло многонациональные силы, чтобы вместе с военными этих стран противостоять российской агрессии, что, вероятно, заставило бы российские власти подумать дважды, прежде чем нападать. Использование таких сил может быть менее целесообразным, если будут применяться нетрадиционные тактики, подобные тем, которые Россия использует в Украине, отметили Нуркин.

Представители НАТО сообщили, что сейчас они думают над тем, как обучать силы быстрого реагирования для таких случаев. На данном этапе сложно предусмотреть, какой вид учений будет наиболее целесообразным.

Хизер Конли, бывший сотрудник Госдепартамента США, которая занималась вопросами бывших советских республик, а сейчас является директором европейской программы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, как и Ниблетт, позитивно оценивает будущий саммит и считает очень важным создание сил быстрого реагирования. «У НАТО давно не было коллективной позиции в вопросах обороны с момента окончания холодной войны», – сказала она. «Мы должны сосредоточить внимание не на количестве – 4 тыс. военных – а на качестве этих сил».

Одним из тестов на приверженность обязанностям НАТО являются деньги, во всяком случае, до той степени, пока США это волнует. На каждом саммите Вашингтон призывает европейские страны увеличить расходы на оборону, но большинство из них делает это неохотно. В докладе Исследовательской службы Конгресса США, которая предоставляет информацию для членов Конгресса, говорилось о том, что только 4 из 28 стран-членов НАТО – США, Великобритания, Греция и Эстония – выполнили план, который предусматривает выделение на оборону 2 % от ВВП. В докладе, опубликованном на прошлой неделе, говорилось: «С 2001 г. доля США в общей сумме расходов стран-членов на оборону выросла с 63% до 72%».

США надеются, что российско-украинский кризис приведет к увеличению взносов. Представители НАТО впервые включили в проект предложения пункт, призывающий выполнять план, выделяя 2% от ВВП на оборону. Но на фоне сокращений расходов на оборону по всей Европе, надежды США, вероятно, так и останутся невыполненными.

Основная проблема НАТО состоит в том, что организация слишком большая, поэтому очень трудно достичь консенсуса между 28 странами. Некоторые члены Конгресса хотят, чтобы Украина в течение короткого времени стала членом НАТО наряду с другими странами на краю Европы. Но многие европейские страны выступают против этого.

Было сделано предложение создать постоянные базы НАТО в странах Балтии, но Германия и Италия выступили против этого, утверждая, что это нарушит соглашение между Россией и НАТО от 1997 г. Вместо этого войска НАТО в настоящее время размещены в странах Балтии на основе ротаций.

Самые большие разногласия в Европе вызвало решении Франции продолжать поставку России двух кораблей-вертолетоносцев класса «Мистраль», несмотря на призывы других стран-членов НАТО не делать этого.

Представители НАТО сказали, что в ближайшее время Альянс не собирается участвовать в борьбе с Исламским государством в Ираке и Сирии. Вопрос об угрозе со стороны Исламского государства будет обсуждаться на саммите, но в основном неофициально. Барак Обама может дать некоторое представление на саммите о том, будут ли США бомбить позиции боевиков Исламского государства в Сирии, а также в Ираке, но эту операцию будут проводить либо только США, либо США вместе с несколькими близкими союзниками, а не НАТО.

Последний саммит НАТО был в Чикаго в 2012 г. Он был практически бесполезным, не принесшим ничего нового. Главный вопрос, который на нем обсуждался – следует ли принимать новых членов. В зале для пресс-конференций были сотни пустующих мест, так как многие журналисты решили, что это событие не стоило их внимания.

В связи с российско-украинским кризисом и возникновением Исламского государства, на этот раз большее количество журналистов посчитают необходимым посетить саммит, но после окончания холодной войны роль НАТО остается под вопросом. НАТО согласится на формирование сил быстрого реагирования, но это не будет внушительным ответом на вызовы, которые делает Путин.

Есть вероятность того, что к концу саммита в Уэльсе в пятницу будет сделано много «сильных» сигналов и заявлений в сторону России, будет много новых инициатив и много новых неразборчивых акронимов, которые так любят придумывать все военные организации, но ничто из этого не заставит Путина беспокоиться.