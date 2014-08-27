Швеция и Финляндия решили наладить тесное сотрудничество с НАТО

Как сообщил министр обороны Финляндии Карл Хаглунд, страна планирует подписать договор о "качественно новом сотрудничестве" с военным блоком на саммите НАТО в Уэльсе, передает Росбалт со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Читайте такжеВ Литву прибыли истребители ВВС Канады

Швеция также подпишет аналогичное соглашение. Министр обороны страны Карин Энстрем заявила газете Svenska Dagbladet, что правительство может поддержать соответствующее решение 28 августа.

Соглашением предусмотрено, что силы реагирования НАТО получат право проводить учения в Финляндии, а государство обязуется решать технические и логистические задачи, в частности, предоставлять военнослужащим продовольствие и боеприпасы.

Кроме того, силы реагирования НАТО могут быть направлены в Финляндию в случае возникновения кризисной ситуации. На фоне украинского кризиса среди жителей Финляндии с 22 до 26% выросло количество сторонников членства страны в альянсе.