Spiegel Online: Германия сможет обходиться без российского газа пять месяцев

В своей статье «Германия пять месяцев сможет обходиться без газа из России», опубликованной на сайте немецкого издания Spiegel Online, Штефан Шульц пишет, что осенью 2014 года заметно обострился спор из-за Восточной Украины, ЕС и Россия воюют с помощью все более жестких санкций, наконец, в ноябре, президент России пойдет на крайность: Владимир Путин перекроет Европе газ. Всему континенту грозит холодная зима.

Это ультимативный сценарий кризиса, которым в течение многих недель занимался Энергопромышленный Институт в Кёльнском университете. До сих пор полностью теоретическое исследование. Совершенно ошибочным его больше нельзя назвать, с тех пор как российские войска проникли на территорию Восточной Украины, и Россия начала строительство газопровода в Китай.

Читайте такжеПольша хочет добиться от "Газпрома" снижения цены на газНо все же: даже если Россия введет эмбарго на поставки газа, то Германия, по-видимому, сможет долго этому противостоять. Согласно представленной модели кризиса, остановка российских поставок газа приведет к перебоям в снабжении в Германии только спустя шесть месяцев. Эксперты в сфере энергетики под руководством Харальда Хекинга подсчитали, что в таком случае будет недоставать 3,4 миллиарда кубометров газа. В общей сложности, в прошлом году в Германии было потреблено 84 миллиарда кубических метров.

Исследование Института называет два условия, при которых Германия сможет пережить зиму без поставок из России:

• Чтобы компенсировать отсутствие трубопроводного газа, Европе придется импортировать сжиженного природного газа в общей сложности на 45 миллиардов кубических метров больше, чем в прошлом году. Сырье охлаждают до минус 164 градусов и экспортируют танкерами по всему миру. Благодаря дополнительному сырью, Германии придется передавать меньше газа в другие страны ЕС. Поскольку сжиженный газ поставляют в основном из Азии, то цены на газ, возможно, будут расти, говорится в исследовании. Если дополнительно импортируют только 25 миллиардов кубометров, то уже после трехмесячного эмбарго в Германии будут затруднения с поставками.

• За зиму Германия, должно быть, полностью опустошит свои газовые хранилища. И до следующей зимы полностью их вряд ли удастся заполнить. По данным исследования, уверенность в поставках с октября 2015 по март 2016 будет ниже, чем обычно.

Технически обеспечение Федеративной республики из альтернативных источников тоже вполне возможно. «Немецкие газовые сети настолько современны, что потоки можно направлять на ежедневной основе», объявил пресс-секретарь газотранспортной компании Ontras Gastransport GmbH. «Поэтому воздействий на пропускную способность немецких газовых труб не стоит опасаться».

Читайте такжеBloomberg: Цены на европейский газ растут из-за Украины после наибольшего падения с 2009 года Отбоя эксперты Энергопромышленного Института пока не дают. Другие страны ЕС гораздо быстрее почувствуют недостаток газа. Такие государства, как Греция, Болгария, Словакия и Венгрия, покрывают большую часть своей потребности с помощью российских поставок, газовые хранилища в этих странах очень маленькие. И европейская сеть трубопроводов не имеет достаточной мощности, чтобы покрыть потребность в газе этих стран из других частей ЕС.

Европейская сеть операторов систем транспортировки природного газа (ENTSOG) еще в мае предупреждала, что многие страны ЕС лишь недолго смогут выдержать бойкот российских поставок. К подобному выводу пришли и эксперты Энергопромышленного Института: Германия может пять месяцев обходиться без российского газа, но федеральное правительство Германии вряд ли сможет оставить в беде другие страны ЕС, которые гораздо быстрее почувствуют недостаток снабжения.

Энергопромышленный Институт с 1943 года проводит научные исследования, в том числе и для федерального правительства. Он финансируется за счет фондов больших энергопромышленных концернов.