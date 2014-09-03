Гелетей рассказал, как Мариуполь готовится к обороне от войск РФ и боевиков

Об этом Валерий Гелетей написал на своей странице в соцсети.

Для координации действий всех государственных органов, как военных, так и гражданских, направлен опытный высший офицер Вооруженных Сил Украины. Читайте такжеВ районе Мариуполя значительно укрепили оборонительные позиции

"В квадрат передислоцированы дополнительные подразделения ВСУ. Инженерными частями ведется обустройство фортификационных укреплений. Доставлены значительные объемы оружия и вооружения. Проводится мобилизация жителей Мариуполя в подразделения территориальной обороны. Для подготовки добровольцев в город направлены инструкторы специальных подразделений Минобороны", - отметил министр.

Он подчеркнул, что основное внимание подготовки сосредоточена на протитанковой борьбе и тактике действий подразделений в обороне города. Учитывая возможную высадку российского морского десанта, употребляется ряд мероприятий по организации береговой обороны.Читайте такжеНа въезде в Мариуполь устанавливают противотанковые ежи

"Те кто готовы приобщиться к обороне Мариуполя, могут обращаться на горячую линию Минобороны (044)223-23-61 или в военные комиссариаты города. Аналогичные мероприятия начаты и в других приграничных регионах и столице Украины", - говорится в сообщении.