Боевики не прекратят огонь на Донбассе, пока там есть "каратели"

Об этом РИА Новости сообщили в террористической организации "ДНР".

Боевики считают, что Президент Украины Петр Порошенко не контролирует украинских силовиков и они не подчинятся его приказу о прекращении огня.Читайте такжеКремль: Точки зрения Порошенко и Путина на пути выхода из кризиса значительно совпали

Кроме этого, в ДНР не знают о договоренностях по поводу прекращения огня.

"Армия ДНР не прекратит огонь как минимум до тех пор, пока на Донбассе находятся каратели", — сказал руководитель международной информационной службы боевиков Владислав Бриг.

Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились о режиме полного прекращения огня на Донбассе.