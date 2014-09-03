Боевики не прекратят огонь на Донбассе, пока там есть "каратели"
12:13, 03 сентября 2014Политика
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Боевики не собираются прекращать огонь, не смотря на договоренности президентов Украины и России.
REUTERS
Об этом РИА Новости сообщили в террористической организации "ДНР".
Боевики считают, что Президент Украины Петр Порошенко не контролирует украинских силовиков и они не подчинятся его приказу о прекращении огня.Читайте такжеКремль: Точки зрения Порошенко и Путина на пути выхода из кризиса значительно совпали
Кроме этого, в ДНР не знают о договоренностях по поводу прекращения огня.
"Армия ДНР не прекратит огонь как минимум до тех пор, пока на Донбассе находятся каратели", — сказал руководитель международной информационной службы боевиков Владислав Бриг.
Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились о режиме полного прекращения огня на Донбассе.
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