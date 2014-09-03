Боевики и военные РФ взяли под контроль фактически весь юг Луганской области - Тымчук

Боевики и российские военные взяли под контроль фактически весь юг Луганской области.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В результате отхода украинских войск в рамках проводимой перегруппировки, российско-террористические войска взяли под контроль фактически весь юг Луганской области, далее перебрасывая подразделения в район н.п.Луганск и проводя наступательные действия на севере Луганской области", - пишет он.

Тымчук отмечает, что ситуация в зоне боевых действий на Донбассе остается предельно сложной.

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Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», боевики и российские оккупанты стремятся взять под контроль территории в Донецкой области - от Донецка до Мариуполя. Также отмечается переброска подразделений противника по направлению Волновахи.

По словам Тымчука, активные бои зафиксированы в районах Дебальцева, Стукаловой Балки, Старобешева, Амвросиевки.

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"За прошедшую ночь позиции украинских войск были обстреляны более 20 раз. Из ствольной артиллерии и минометов обстреляны позиции близ н.п.Красный Яр, Веселая Гора, Станица Луганская. Из РСЗО БМ-30 «Смерч» обстреляны позиции близ н.п.Победа, - пишет Тымчук. - С территории России из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны блок-посты украинских силовиков близ н.п.Макарово".