Боевики на Луганщине обстреляли из тяжелой артиллерии жилой проспект, есть жертвы
18:06, 02 сентября 2014Политика
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В Алчевске Луганской области боевиками из тяжелой артиллерии обстрелян проспект Ленина.
REUTERS
Боевики в Алчевске из тяжелой артиллерии обстреляли жилой проспект, есть жертвы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В Алчевске Луганской области боевиками из тяжелой артиллерии обстрелян проспект Ленина. Информация о пострадавших уточняется», - сообщил он.
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