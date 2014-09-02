Боевики на Луганщине обстреляли из тяжелой артиллерии жилой проспект, есть жертвы

Боевики в Алчевске из тяжелой артиллерии обстреляли жилой проспект, есть жертвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеБоевик пригрозил Польше "отплатить" за запрет полета над ее территорией самолета Шойгу (видео)

«В Алчевске Луганской области боевиками из тяжелой артиллерии обстрелян проспект Ленина. Информация о пострадавших уточняется», - сообщил он.