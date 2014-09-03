Геращенко объяснил, почему Путин вторгся в Украину

Об этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время онлайн-конференции на ТСН.uа.

"Я в очередной раз хочу сказать, что Путину не интересен Донбасс или его экономический потенциал. Вообще в ХХІ-веке территория как таковая не имеет значения", - сказал он.

Геращенко выбрал в пример Сингапур, который имеет площадь в 660 квадратных километров, который имеет бюджет и ВВП выше, чем Украина, имея при этом в восемь раз меньше жителей.

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"Для Путина вся эта история с Крымом и Донбассом - игра в то, что он - царь горы. Он показывает всему миру и, самое главное - России, что он прав. Прав, что сделал диктатуру в России, прав, что он не дает возможности выбора своим гражданам, что он хочет быть до конца своих дней реальным властителем России", - подчеркнул Геращенко.

По его словам, фактически Путин такой же диктатор, каким был Адольф Гитлер.

Также Путину не нужен выход в Крыму, ему абсолютно наплевать на жителей полуострова, их проблемы, которые возникли после аннексии Крыма Россией.

"Это просто игра, чтобы поработить Украину", - резюмировал Геращенко.