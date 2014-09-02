Член экипажа сбитого 14 июля Ан-26 освобожден из плена

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня по телефону сообщила жена летчика Любовь Мордвинова.

Она отметила, что получила уведомление об освобождении из плена мужа от украинских военных, еще не виделась с ним, а лишь говорила по телефону, и он ей это подтвердил.

«Я сейчас как раз еду его встречать, подробности сейчас не расскажу, чтобы, не дай Бог, не сглазить», - сказала Мордвинова.

Детали она пообещала сообщить позже.

Читайте такжеЖена пленного летчика Ан-26 просит руководство Украины помочь спасти ее мужаКак сообщал УНИАН, 14 июля в Луганской области был сбит украинский военно-транспортный самолет Ан-26. В самолете было 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В пресс-центре АТО сообщали, что четверо из восьми членов экипажа сбитого украинского самолета Ан-26 спасены и направлены в безопасный район.

Двое погибли, одного позже нашли, судьба еще одного - Мордвинова - была неизвестна.

Позже выяснилось, что он находится в плену у террористов.