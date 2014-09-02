Член экипажа сбитого 14 июля Ан-26 освобожден из плена
Освобожден из плена летчик Сергея Мордвинова, который был в составе экипажа сбитого террористами 14 июля самолета Ан-26 на Луганщине.
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня по телефону сообщила жена летчика Любовь Мордвинова.
Она отметила, что получила уведомление об освобождении из плена мужа от украинских военных, еще не виделась с ним, а лишь говорила по телефону, и он ей это подтвердил.
«Я сейчас как раз еду его встречать, подробности сейчас не расскажу, чтобы, не дай Бог, не сглазить», - сказала Мордвинова.
Детали она пообещала сообщить позже.
Читайте такжеЖена пленного летчика Ан-26 просит руководство Украины помочь спасти ее мужаКак сообщал УНИАН, 14 июля в Луганской области был сбит украинский военно-транспортный самолет Ан-26. В самолете было 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В пресс-центре АТО сообщали, что четверо из восьми членов экипажа сбитого украинского самолета Ан-26 спасены и направлены в безопасный район.
Двое погибли, одного позже нашли, судьба еще одного - Мордвинова - была неизвестна.
Позже выяснилось, что он находится в плену у террористов.