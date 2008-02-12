Яценюк уговорил оппозицию на вечернее заседание

В Верховной Раде Украины планируется провести вечернее планерное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО после завершения консультаций между лидерами фракций и председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

По его словам, в повестку дня на сегодня будут включены «резонансные социальные, а не политические конфликтные вопросы». В частности, отметил И.КИРИЛЕНКО, лидерам фракций удалось достичь понимания относительно рассмотрения законопроекта о прожиточном минимуме, поддержку сельской медицины, законопроекта относительно госзакупок, законопроекта относительно внесения изменений в Хозяйственный кодекс, а также относительно законопроекта об уменьшении численности Вооруженных Сил. «Это то, что договорено между лидерами», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции БЮТ отметил, что после вечернего пленарного заседания состоятся еще одни консультации относительно проведения завтрашнего пленарного заседания. В частности, по словам И.КИРИЛЕНКО, предлагается завтра вынести на рассмотрение парламента 10 законопроектов, определенных Президентом как первоочередные.

Лидер фракции БЮТ отметил, что, в частности, это законопроект об императивном мандате, отмене депутатских льгот и неприкосновенности, а также ряд других нормативных актов.

Отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться в сессионном зале вопроса относительно НАТО, И.КИРИЛЕНКО сказал: «Мы не хотим обсуждать то, что вызывает споры».