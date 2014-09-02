Украина пригласила ОБСЕ вести наблюдение за выборами в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Евгений Перебийнис.

«Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо директору Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Майклу Линку с приглашением БДИПЧ ОБСЕ принять участие в наблюдении за очередными парламентскими выборами в Украине», - сказал Перебийнис.

Читайте такжеВ Украине стартовала избирательная кампания в Верховную РадуПо его словам, БДИПЧ ОБСЕ планирует направить в Украину 80 долгосрочных и 600 краткосрочных наблюдателей. Ожидается, что наблюдательная миссия начнет свою работу в Украине в середине сентября. Ориентировочно 25 сентября в Украину прибудут долгосрочные наблюдатели, а краткосрочные наблюдатели прибудут ориентировочно за неделю до дня выборов 26 октября.