Шуфрич рассказал, что у Рудьковского был паралич

Народеп-регионал Нестор Шуфрич заявил парламентским журналистам, что ПР ходатайствует о предоставлении надлежащей медицинской помощи экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, в отношении которого Печерский суд вчера применил меру пресечения – арест.

«Потому что мы переживаем за состояние его здоровья. Ни для кого не секрет, что восемь лет назад у него был паралич ног, и мы не исключаем повторения этой ситуации», - пояснил позицию своих коллег Шуфрич, сообщает сайт ПР.

Нардеп отметил, что представители Партии регионов на сегодняшний день не имеют достоверной информации о состоянии здоровья Николая Рудьковского. Он также сказал, что в ближайшее время будет общаться с адвокатом экс-министра транспорта и связи.