Турчинов сказал “регионалке” Бондаренко, что ей нужно встать на колени перед армией
Председатель Верховной Рады Александр Турчинов прервал выступление народного депутата от Партии регионов Елены Бондаренко за провокационные высказывания об украинской власти и армии.
Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении Бондаренко заявила, что “мирные жители на Донбассе были убиты в результате АТО”, и предложила почтить их память минутой молчания.
После этого она заявила, что нынешняя власть “делит людей на украинцев и неукраинцев. Власть посылает армию бомбить мирные города преступно”.
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Председатель ВР назвал ее выступление провокацией, микрофон Бондаренко был выключен, а Турчинов попросил Бондаренко занять свое место в сессионном зале.
“Украинская армия защищает Украину, и вас защищает украинская армия. Вам на колени нужно встать перед украинской армией”, - заявил Турчинов, обращаясь к Бондаренко.