Турчинов сказал “регионалке” Бондаренко, что ей нужно встать на колени перед армией

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении Бондаренко заявила, что “мирные жители на Донбассе были убиты в результате АТО”, и предложила почтить их память минутой молчания.

После этого она заявила, что нынешняя власть “делит людей на украинцев и неукраинцев. Власть посылает армию бомбить мирные города преступно”.

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Председатель ВР назвал ее выступление провокацией, микрофон Бондаренко был выключен, а Турчинов попросил Бондаренко занять свое место в сессионном зале.

“Украинская армия защищает Украину, и вас защищает украинская армия. Вам на колени нужно встать перед украинской армией”, - заявил Турчинов, обращаясь к Бондаренко.