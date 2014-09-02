Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады

Сегодня, 2 сентября, пройдет последнее заседание четвертой сессии Верховной Рады седьмого созыва и открытие пятой сессии - последней перед досрочными парламентскими выборами.

Пленарное заседание начнется в 10:00.

Народные депутаты рассмотрят законопроекты по организации внеочередных парламентских выборов и выделению на них средств. Как передает корреспондент УНИАН, будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащей организации и проведения выборов народных депутатов (№ 4531А), а также законопроект о внесении изменений в приложение №3 к Закону “О государственном бюджете Украины на 2014 год” (относительно увеличения расходов ЦИК на внеочередные выборы народных депутатов в 2014 году) (№ 4464А).

Также парламент рассмотрит вопрос о повестке дня 5-й сессии и внесении изменений в календарный план проведения 5-й сессии. Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы относительно упрощения ввоза продукции оборонного назначения.

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Депутаты также рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно привлечения транспорта для вывоза населения из зоны чрезвычайной ситуации, районов возможных боевых действий.

Также ВР рассмотрит законопроект об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе.

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Будет рассматриваться и законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно противодействия информационной агрессии иностранных государств и законопроект о внесении изменений в Закон “О телевидении и радиовещании” относительно установления процедуры временного ограничения трансляции и ретрансляции на территории Украины программ телерадиоорганизаций, которые не подпадают под юрисдикцию Украины.

Среди прочего, будет рассматриваться законопроект о временных мерах на период проведения антитеррористической операции и законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о предоставлении статуса ассоциированного члена в ЦЕРН.